Championnats de Corse de gymnastique par équipes : Couronnes partagées à Porto-Vecchio

Samedi, les catégories nationales ont lancé le programme de compétition, tandis que ce matin étaient en lice les équipes de Fédérale A. À l'issue de ces deux journées intenses, il est évident que les succès ont été partagés parmi les participants. Le GCP Aiaccinu a réalisé une performance remarquable samedi en remportant les catégories Nationale 10 ans et plus, ainsi que 12-15 ans.

Aujourd'hui, en Fédérale A, le GC Valincu a brillé dans la catégorie 10 ans et plus, tandis que l'AG Balagne a décroché le titre chez les 10-11 ans. L'Espoir Bastia (10-13 ans), l'AS Porto-Vecchio (12-15 ans) et Bastia Teamgym dans la compétition de Team Gym ont également marqué cette édition des championnats de Corse par équipes en se hissant sur la plus haute marche du podium.