Championnats de Corse d'échecs : 18 équipes jeunes s'affrontent à Corte

Divisé en deux divisions, "Eccellenza" et "Onore", ce tournoi rassemblera 18 équipes, composées de six joueurs de moins de 16 ans, répartis en trois catégories d'âges. Les compétiteurs disputeront six rondes sous un système suisse et à une cadence de 25 minutes par joueur.



A l'issue de cette compétition, le Champion et le Vice-Champion de Corse jeune seront couronnés, mettant ainsi en lumière les talents et l'enthousiasme de la jeunesse insulaire. Une occasion unique de découvrir les jeunes talents de l'île et de soutenir l'échiquier corsica.