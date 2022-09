Championnats d’Europe masters : Triomphe romain pour le Team Bastia Natation

Abed Ouadah, 70 ans, nageur du Team Bastia, a participé la semaine dernière aux Championnats d'Europe Masters à Rome. « Notre nageur y a remporté le titre de Champion d'Europe sur 100 et 200 Nage Libre et celui de Vice-Champion d'Europe sur le 50NL dans sa catégorie C10, les 70-74 ans et sous les yeux d'un de ses fils » indique Sandy Mauresa, entraineur du TBN. Une belle performance pour cette athlète qui durant cette saison a également été sacré 4 fois Champion de France sur 50 et 100 Nage Libre, 100 et 200 Dos. « Il a également battu les records de France sur 50 et 100 Nage Libre, toujours dans sa catégorie C10 » ajoute Sandy Mauresa.



« Abed n’est que depuis peu au club » souligne Leslie Pellegri du TBN. « Notre entraineur Thierry Murali le connait depuis longtemps à travers les stages du club sur le continent. Des liens d’amitié se sont vite noués entre eux. Abed est un nageur de haut niveau qui s’est pris d’amour pour la Corse où sa famille l’emmenait en vacances depuis tout petit. En région parisienne il est un coach réputé. Après une belle carrière il a décidé de venir en Corse. Il s'entraîne avec le groupe jeunes et juniors , les 11-17 ans, 4 fois par semaine sous la responsabilité de Sandy Mauresa »



L’entraineur du TBN se réjouit de cette performance qui va booster les jeunes du club : « Ses résultats forcent le respect et l'admiration. Il donne de nombreux conseils à nos jeunes, les motive. C’est vraiment un plus pour le club, un magnifique exemple pour nous tous ! »



Le TBN décidément en verve puisque ce week-end à Calvi, il a décroché le titre de Champion de Corse en eau libre, à l’issue de 4 étapes en différents points de l’île

Enfin, à noter que vient d’être actée la création d’un nouveau club de natation à Bastia : le Bastia Natation, issu de la fusion du TBN et de l’ASPTT Bastia. Nous y reviendrons très prochainement.