Championnat du monde des rallyes : Pilouis Loubet en lice au Mexique

Pour cette troisième manche au Mexique seulement un peu plus de trente équipages sont engagés et parmi ceux-ci les deux premiers lauréats de la saison avec Sébastien Ogier, et Ott Tanak, le partenaire de Loubet au sein du Team M Sport, respectivement sur le Monte-Carlo et la Suède.



La terre mexicaine devrait, a priori, convenir au pilote Porto-Vecchiais, autour de belles performances sur ces mêmes surfaces lors de la précédente saison. Reste que ce rallye du Mexique, dont c'est le retour dans le concert mondial, ne sera pas de tout repos avec 320 kilomètres de ES. Un morceau de choix qui commencera demain par le Shakedown Llano grand (5,5 km) avant de se poursuivre dans la nuit de vendredi par deux supers spéciales Street Stage d’un peu plus d'un kilomètre. Cette entame rapide, digérée, débutera, ce même vendredi, le plat de résistance avec huit spéciales dont la plus longue de l'étape El Chocolate (31,4 km) où il faudra passer à deux reprises. L’étape suivante, qui se disputera à cheval entre les journées de samedi et de dimanche, sera composée de neuf tronçons chronométrés, dont El Mosquito (22,4km) et Derramadero (21,6km).



La dernière étape dimanche, avec seulement quatre spéciales, semble moins compliquée même si les autos devront s'engager dans Otates est ses 35,3 km, avant de terminer le rallye par la Power Stage El Brinco (9,5 km). Pilouis Loubet qui a marqué ses premiers points de la saison en Suède en finissant sixième du général aura à cœur, sur une surface qu'il apprécie, de continuer à monter en puissance.