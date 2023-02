Championnat du monde des rallyes : Loubet en Suède pour retrouver le sourire

Le Championnat du monde des rallyes va vivre à l'heure de sa deuxième manche dès demain matin sur le tracé enneigé de la Suède.



Pour le Porto-Vecchiais Pilouis Loubet, il s'agira bien de se remettre les idées à l'endroit après un rallye de Monte-Carlo malheureux ponctué par un abandon lors de la quatrième et dernière journée. Une première manche du WRC placée sous le signe de la malchance, également, pour le pilote de la Ford Puma handicapé par un problème mécanique au niveau de sa direction assistée dès la journée de vendredi.



Sur les pistes enneigées de Suède, il faudra, donc ,oublier tout cela pour repartir du bon pied et Pilouis Loubet aura 18 spéciales pour y parvenir. Le rallye de Suède commencera demain matin par le traditionnel Shakedown de 5,4 kilomètres à Harkmark qui sera suivi, en soirée, par la première épreuve spéciale Umea (5,3 km). Vendredi, les équipages vont entamer la partie essentielle du rallye avec sept spéciales. Il y en aura autant samedi, avant une dernière journée, dimanche au programme plus allégé.



Au sein d'un Team M-Sport guère épargné par les ennuis lors de la première manche, il faudra également engranger de la confiance. Tel sera sans doute la mission d' Ott Tanak , qui s'était imposé en Suède en 2019, et de Pilouis Loubet .