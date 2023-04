Championnat du Monde des rallyes : Pilouis Loubet finalement 7e en Croatie

Quand démarrait, ce dimanche matin, la troisième et dernière étape du rallye de Croatie, Pilouis Loubet ne pouvait plus espérer grand-chose si ce n'est aller chercher la 6e place détenue par Takamoto Katsuta (Toyota) qui le devançait de six secondes.



Tout se jouait dans Trakoscan (13,15km) la première spéciale du jour de cette troisième étape. Loubet y perdait 41 secondes sur Rovanperä en terminant à la 15e place de cette spéciale. La 6e place s'éloignait un peu plus.

La spéciale suivante Zagorska Sela (14,09km) revenait au Belge Thierry Neuville (8'08''2) qui devançait Rovanperä de 9/10. Loubet était de nouveau dans le top huit tout en concédant, encore, un peu plus de 8 secondes à Katsuta.



Dans les deux dernières spéciales, Pilouis Loubet en proie à des problèmes mécaniques finissait 18e dans Trakoscan, et 19e lors de la Power Stage Zagorska Sela. Finalement Loubet terminait le Rallye de Croatie à la 7e place du classement général à 4'22 du vainqueur Elfyn Evans (Toyota) qui a devancé la Ford d'Ott Tanak de 27 secondes et la Hyundai d'EsapekkaLappi de 58 secondes.