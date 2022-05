Championnat du Monde des rallyes : Pilouis Loubet en lice en Sardaigne

De retour sur la scène internationale lors du rallye de Croatie, le pilote poto-vecchiais de la Ford Puma Hybrid est monté en gamme lors du très récent rallye du Portugal. En accrochant la septième place au classement général final. Loubet, auteur de deux deuxième place en spéciale, a démontré qu'il était en passe de retrouver son meilleur niveau mais surtout qu'il bénéficiait, cette saison, d'une auto capable de jouer le haut du tableau.



Ce rallye de Sardaigne sera composé de 21 spéciales, soit un peu plus de 300 kilomètres de tronçons chronométrés. Tout débutera jeudi avec le Shakedown de Olmedo avec ses 3,8 kilomètres qui précédera l'ES1 à savoir Cabu Abbas (3,2 kilomètres).



Cette première journée "sprint" sera suivie de deux journées bien plus copieuses avec huit spéciales le vendredi et autant le samedi. Quant au baisser de rideau , il sera bien plus léger avec seulement quatre spéciales le dimanche. Pour Pilouis Loubet dont les bonnes sensations sont revenues à un rythme soutenu il faudra gérer les pneumatiques qui vont jouer, une fois de plus, un rôle prépondérant sur la terre sarde, mais aussi bénéficier d'une plus grande fiabilité au niveau mécanique tant il est vrai que lors du Portugal les freins et la direction ont donné quelques soucis, surtout en fin de rallye, à Pilouis Loubet.



Et même s'il convient de ne pas brûler les étapes il est une certitude le Loubet 2022 emprunte la voie de la confiance et cela n'est pas rien.