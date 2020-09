Championnat du Monde des rallyes : Pierre-Louis Loubet tient la cadence

Une journée importante que le Porto-Vecchiais débutait dans les 20,93 de Prangli où Kalle Rovanpera (Toyota) s'imposait en 9'52''1, alors que Pierre-Louis Loubet menait sa Hyundai à la 10e place (10'11''2). Le ton était donné et Loubet confirmait ses bonnes sensations dans l'ES suivante (Kanepi 16,8 km) où Ott Tanak l'emportait (8'16''6) alors que Pilouis s'octroyait une belle 9e place.

Dixième d'un classement général mené par Ott Tanak, après trois tronçons chronométrés, la journée était bien lancée. Un top 10 que Pierre-Louis Loubet fréquentait, encore, à l'issue des 9,3 km d'Otepäa, remportés, une fois de plus, par Tanak

Le meilleur était à venir pour Loubet. L'ES5 Maëkula (14,8 km) donnait l'occasion à Sébastien Ogier (Toyota) de signer le scratch, alors que Pierre-Loubet s'octroyait la 9e place de la spéciale.

Elva (11,7) était l'ultime spéciale avant de rejoindre les assistances. Thierry Neuville (Hyundai) était l'auteur du meilleur temps 6'05''1, alors que Loubet quittait pour la première fois de la journée le top 10 en se classant 11e en 6'23''7. A ce moment du rallye, le général était toujours mené par Ott Tanak devant Graig Breen (Hyundai) à 6''8 et Thierry Neuville à 11''1. Quant à Pilouis il s'accrochait en dixième position du classement







Marche avant enclenchée

La matinée était de bonne facture mais l'après-midi débutait de manière encore plus convaincante. Pour le deuxième passage dans Prangli, où la Toyota de Sébastien Ogier était la plus rapide, Pierre-Louis Loubet signait le 9e temps, avant de signer le 7e temps dans l'ES8 (Kanepi). Une performance qui lui permettait de grignoter une place au classement général. Les 9e (Otepäa) et 10e (Maëkula) spéciales donnaient l'occasion à Graig Breen de réaliser le scratch alors que Loubet prenaient goût à la "remontada" en se classant, respectivement, à la 8e puis à la 7e place.

Conséquence au classement général, à une spéciale de la fin de la journée, l'Estonien Ott Tanak était toujours leader devant l'Irlandais Graig Breen à 9''8 et le Français Sébastien Ogier à 22''1. Pierre-Louis Loubet (9e) se situait à 2'04 du leader.

Restait à boucler la journée, avec un dernier tronçon chronométré dans Elva. Le scénario se répétait avec le Porto-Vecchiais qui intégrait une fois de plus le top 10 de l'ES ce qui lui permettait de conforter sa 9e place au classement général provisoire.

Une étape convaincante que Pierre-Louis Loubet a vraiment apprécié: "C'était vraiment une très belle première journée. J'ai beaucoup aimé".

Demain, six spéciales demeurent à disputer avant le baisser de rideau de ce 10e rallye d'Estonie.