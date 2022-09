Championnat du Monde des rallyes : Loubet finalement 4e en Grèce

A vrai dire les positions étaient établies tant les écarts étaient importants au-delà de la troisième place.

Cette dernière journée commençait dans Eleftherohori (16,9 km). Le Gallois Elfyn Evans qui convoitait la 3e place devait abandonner à la suite d'un ennui mécanique sur sa Toyota.





Quant à Pilouis Loubet il se classait en 5e position à 24'' d'Ott Tanak qui prenait le meilleur sur Neuville et Craig Breen; Mais la bonne opération résidait dans le fait que le pilote de la Ford Puma récupérait la quatrième place du général.





Dès lors Loubet allait gérer sa fin de rallye en étant 10e de l'avant-dernière spéciale (Elatia Rengini 11,26 km) là où Neuville se situait devant Tanak.

Le dernier passage dans Eleftherohori, support de la Power Stage ne changeait rien aux postions. Tanak la remportait devant Rovanpera et Breen. Loubet en terminant 8e n'avait pris aucun risque.





Au bout du compte dans ce rallye de l'Acropole où Hyundai réussit la passe de trois avec dans l'ordre Neuville, Tanak et Sordo, Pilouis Loubet en finissant 4e retrouve le haut du tableau comme cela avait le cas en Sardaigne au tout début de l'été.