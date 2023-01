Championnat du Monde des rallyes : Loubet 7e à l'issue de la première étape du Monte-Carlo

Une entrée en matière qui permettait au pilote de la Ford Puma de réaliser le 6e temps en 1'45''7 de cette entrée en matière effectuée sur un asphalte sec où la Toyota de Sébastien Ogier s'imposait en 1'44''6 devant celle de Kalle Rovanpera (1'44''9).



Pilouis Loubet devançait de quatre dixièmes Ott Tanak son nouveau partenaire au sein du Team M-Sport. En soirée le Monte-Carlo 2023 entrait dans le vif du sujet avec les deux spéciales nocturnes, à 20 heures La Bollène-Vésubie - Col du Turini (15,1 km) suivie, à 21 heures, par la spéciale la plus longue du rallye La Cabanette - Col de Castillon (25 km). Dans la première spéciale où Sébastien Ogier (Toyota) était le plus rapide en 10'22''9 devant Elfyn Evans (Toyota) 10'24''2, Loubet accrochait la septième position (10'33''8) juste derrière Ott Tanak (10'31''5). La deuxième ES voyait à nouveau Sébastien Ogier être le plus rapide en 16'10''8, et une fois de plus devant Elfyn Evans à 4''7 et Ott Tanak à 6''8. Loubet accrochait la septième place à 29''4 du leader.



Ce jeudi soir au terme de cette première étape, le Monte-Carlo était mené par Ogier, auteur d'un sans-faute, qui avait 6 secondes d'avance sur Evans et 15''4 sur Tanak. Loubet, de son côté, était septième à 40 secondes d'Ogier. Demain matin, les concurrents, pour la deuxième étape, prendront la direction des Alpes-Maritimes avec au programme trois spéciales à parcourir à deux reprises. Une étape qui se fera sans assistance, seul le changement de pneumatiques sera autorisé.