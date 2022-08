Championnat du Monde des rallyes : En Finlande Pilouis Loubet veut inverser la tendance

Après un mois de juillet chargé avec les rallyes de Sardaigne et d'Estonie, la terre finlandaise va constituer l'ultime épreuve avant un mois de pause au cœur de l'été. Le Team M Sport, au sein duquel évolue le Porto-Vecchiais Pilouis Loubet, y sera présent en nombre dans la mesure où cinq Ford Puma Hybrid seront engagées, dont, bien entendu, celle du Porto-Vecchiais.



Pour Loubet cette reprise de contact avec le Mondial sera l'occasion d'oublier le rallye d'Estonie où il avait du abandonner lors de la dernière étape. Une huitième manche qui sera placée sous le signe de la nouveauté tant au niveau du kilométrage chronométré avec un format plus long qu'en 2021 en passant de 287 kms d'ES à 324 qui seront répartis en 22 spéciales, qu'au niveau des ES.



Jeudi dès 8 heures les autos entreront dans le Shakedown de Rannankylä avec 4,5 km qui précédera, à 18 heures la courte première spéciale du jour Harju (3,5 kilomètres). Cet hors d'œuvre sera une belle entrée en matière avant les journées de vendredi et samedi qui seront composées, respectivement, de neuf et huit ES. Autant dire que le plat de résistance sera conséquent.



Quant à la dernière étape du dimanche, elle ne comprendra que quatre spéciales.



Pour Pilouis Loubet il s'agira de retrouver la confiance et le bon tempo pour espérer renouveler la performance du rallye de Sardaigne où il avait terminé au pied du podium final, soit son meilleur classement dans une épreuve du WRC.