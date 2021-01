Championnat du Monde des Rallyes : Pierre-Louis Loubet débute au Monte-Carlo

Cette version 2021, durement impactée par les consignes sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19, dont la mise en place du couvre-feu à 18 heures, a été revue et corrigée avec un parcours moins long et des spéciales qui vont se dérouler à des horaires inhabituels.

Pour Pierre-Louis Loubet il s'agira de confirmer ses bonnes sorties de 2020, même si les rallyes d'Estonie et de Turquie ont été marqués par des abandons alors qu'il se trouvait dans le top 10 à chaque fois. Son meilleur résultat ayant été la Sardaigne où il avait terminé en septième position, au mois d'octobre, d'une épreuve remportée par Dani Sordo (Hyundai) devant Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota Yaris).





Cette ouverture du championnat du Monde est placée sous le signe de l'inconnu pour le Porto-Vecchiais qui va découvrir ce rallye exigeant souvent soumis aux caprices de la météo. Il s'agira, par conséquent, d'effectuer les bons choix au niveau des pneumatiques et surtout de prendre les bonnes décisions au plan tactique pour être présent dimanche à l'arrivée en Principauté;