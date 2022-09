Championnat du Monde de rallyes : Pilouis Loubet dans le top cinq

Deuxième du classement général, à moins de deux secondes de Sébastien Loeb , Pilouis Loubet partait ce matin, pour l'étape la plus compliquée du rallye de l'Acropole avec de légitimes ambitions.



Cette étape débutait dans Pyrgos (33,7 kilomètres ) la plus longue spéciale du rallye . L e champion d u Monde 2019, Ott Tanak sur sa Hyundai signait le scratch (25' 0 6'' 1 ) devant le leader Sébastien Loeb (Ford Puma) à 1''7 et le Belge Thierry Neuville (Hyundai) à 4''7.



Pilouis Loubet, s urpris par la glisse d e cette ES, était 6e place mais à 20''4 de l'Estonien. De ce fait, le pilote de la Ford Puma reculait d'une place au général provisoire. Mais le pire était à venir, d ans la spécial e suivante Perivoli (17,42 km) le Porto-Vecchiais connaissait une crevaison qui le faisait terminer en 33e position en perdant 1'13'' par rapport au vainqueur Thierry Neuville (14' 5 4'' 7 ) . Loubet se retrouvait 7e au général à ce moment du rallye.



Le grand perdant de cette spéciale était Sébastien Loeb qui abandonnait, avant même le départ de cette ES, à la suite d'un ennui mécanique avec son alternateur. Tarzan (23,37 km) la 10e ES voyait Loubet terminer 6 e à 11''5 de Thierry Neuville. À la mi-journée , le temps était venu de faire les comptes avant d'entamer la deuxième boucle et le retour dans Pyrgos.



Une reprise compliquée pour Pilouis Loubet qui commettait une faute qui lui faisait perdre 30 secondes . Il finissait 13e de cette spéciale où Neuville prenait possession confortablement du fauteuil de leader.Quant à Loubet, suite à l'abandon de son coéquipier Gus Greensmith , il héritait de la 6e place du général. Dans Perivoli . l' avant-dernière spéciale du jour Dani Sordo était le plus rapide en 14' 5 0'' 1 . Pierre-Louis Loubet accrochait la 6e place à 10''2 de l'Espagnol. Une a vant-dernière spéciale o ù . Esapekka Lappi était presque à l'arrêt ce qui permettait à Pilouis Loubet de récupérer la 5e place au général. L' ES 13 Tarzan clôturait cette journée, Pilouis Loubet en délicatesse avec ses freins jouait, logiquement, la prudence.



Cela lui permettait d'être ce soir 5e du général. à 2' 4 0 du leade r Thierry Neuville qui devance Ott Tanak à 27''9 et Dani Sordo à 52''9. Quant à Loube t calé à la 5e place, il ne semble plus, au regard des 45 kilomètres de spéciale demeurant à disputer demain, en mesure, sauf fait de course, d'aller chercher la 4e place, détenue par Elfyn Evans qui le devance de 1'40' " ' . Pour autant tout peut arriver. Verdict demain en milieu de journée.