Championnat du Monde de rallye : Pilouis Loubet juste derrière Loeb à l'Acropole

Tout a commencé ce vendredi matin de très bonne heure dans la deuxième spéciale Loutraki (17,95km) qui donnait le coup d'envoi de cette première véritable journée du rallye de l'Acropole.



Pilouis Loubet réalisait le deuxième chrono à 8/10e de la Ford pilotée par Sébastien Loeb qui s'imposait en 12' 2 6'' 8 . Loeb était, de nouveau, vainqueur, dans l'ES3 Harvati (14,4 km) en 10' 3 4'' 8 , cette fois devant Thierry Neuville (Hyundai) à 1 seconde.

Quant à Loubet il héritait de la troisième place de cette spéciale (10' 3 7'' 4 ). Le retour dans l' Outraki confirmait la mainmise de Sébastien Loeb qui l'emportait à nouveau, e n compagnie d' Esapekka Lapp i (Toyota) avec le temps identique de 12'06''9.



Pilouis Loubet, complétait le top cinq à un peu plus de 3 secondes. A son affair e depuis le début de la journée Loubet allait, enfin, connaître la joie de signer son premier scratch en WRC dans la cinquième spéciale Dafni (13,99 km) où il était l'auteur du meilleur temps (7' 5 5'' 6 ) devançant Esapekka Lappi et son partenaire du Team M Sport Craig Breen . Ce scratch lui donnait l'occasion, à deux tronçons chronométrés de la fin , de s'emparer de la première place au classement général provisoire avec 1'' 9 d'avance sur Loeb et 4 ''2 sur Lappi .



E n début d'après-midi débutait la dernièr e ligne droite avec les deux ultimes, mais surtout les plus longues spéciales de la journée Livadia (21,03) et Bauxites (22,97). Le pilote de la Ford Puma s' adjugeait son deuxième scratch à la file dans Livadia en 13' 0 1'' 3 devant Lappi et Loeb . Avant d 'entre r dans Bauxites pour la clôture de la journée, Pilouis Loubet était leader et comptait 7''8 d'avance sur Lappi et 8''3 sur Loeb .



En proie à des problèmes d e frein en début d e spéciale, puis de direction par la suite, Pilouis Loubet devait se contenter de la 9e place de cette ES à 10 secondes du vainqueur Sébastien Loeb qui l'emportait devant la Hyundai de Dani Sordo .

Loeb en profitait pour reprendre la tête du rallye. Pour autant Loubet occupe ce soir la deuxième place du général de l'Acropole à seulement 1'' 7 d u leader Sébastien Loeb . Le Finlandais Esapekka Lappi complète de podium provisoire à 7 secondes de Loubet demain le rallye de l'Acropole v a vivr e sa journée la plus longue au rythme de 148 kilomètres de " chronos " divisés en six spéciales.



La plus longue du rallye Pyrgos et ses 33,2 kilomètres. Sonneront les trois coups de cette deuxième journée.