Championnat de Haute Corse de Voile Habitable :"Carlô" et "Hydrogène" remportent le titre

Organisé depuis près de quarante ans sous l'égide du Comité Départemental de Voile de Haute

Corse, ce championnat rassemble tous les passionnés de régate.

Le calendrier sportif 2022 prévoyait 9 épreuves représentant 19 journée de compétition organisées

par 6 clubs de voile du département, avant la saison en avril et mai et après la saison en septembre

et octobre pour faciliter l'accueil des voiliers dans les ports de Haute Corse.

Seules 6 régates ont pu être courues totalisant 13 manches au terme desquelles le classement

général scratch s'établit comme suit :

1 - "Carlô" - Charles Viale - First 36.7 - CN Cap Corse

2 - "Sortilège" - Gilles Baldassari - Dufour 34 - CN Cap Corse

3 - "Hydrogène" - Jean Yves Lapaquellerie - Figaro One - CN Bastiais

4 - "Sanka" - Fabrice Boulanger - Elan 350 - CN Cap Corse

5 - "Lily la Tigresse" - Eric Gaillard - Sun Fast 32 - CN Cap Corse

6 - "Eole" - Pierre Yves Ollivier - Sun Fast 32 - CN Cap Corse

7 - "Stella Marina" - Gilles Bernadoy - First 325 - YC Campoloro

8 - "Antima 2" - Philippe Cherici - Grand Soleil 39 - YC Campoloro

10 autres voiliers ont été classés.

Mention spéciale au Club Nautique du Cap Corse, qui a assuré l’essentiel de la participation dans ce

championnat, et qui a placé 5 voiliers dans les 8 premiers classés.

La remise des prix du championnat aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale du CDV2B.