Championnat de France de gymnastique rythmique : Un beau succès pour deux jeunes Ajaciennes

Les 13 et 14 janvier derniers ont marqué un moment important pour le Gymnastique Club du Pays Ajaccien (GCPA) lors du Championnat de France individuel de Gymnastique Rythmique, organisé à Boulogne-sur-Mer. Deux talentueuses licenciées, Delphine Puccetti dans la catégorie fédérale 16-17 ans et Tessa Bernard en fédérale 14-15 ans, ont fièrement représenté la Corse.



Pour Tessa Bernard, cette compétition a marqué sa première participation à un Championnat de France, après avoir brillamment remporté la médaille d'or lors du tournoi international de Chambéry l'été dernier. Malgré quelques imprécisions lors de son passage au cerceau, elle a terminé à la 31e place. Cette expérience s'avère être un enrichissement précieux pour la jeune gymnaste, soulignant sa détermination à évoluer dans le monde compétitif de la gymnastique rythmique.



Quant à Delphine Puccetti, habituée des podiums, elle a ajouté une nouvelle performance impressionnante à son palmarès. Après avoir décroché la médaille de bronze au Championnat de France duo en juin dernier, Delphine a pris la 4e place lors de cette compétition individuelle. Une légère différence de seulement 0,150 l'a écartée du podium, mettant en lumière l'intensité de la compétition. Malgré cette déception, ses progrès constants sont à saluer, grimpant de 9 places par rapport à l'année 2023 et s'installant désormais parmi les cinq meilleures gymnastes au niveau national.

Les performances de Delphine et Tessa revêtent une importance particulière, compte tenu de la concurrence féroce et des heures d'entraînement relativement moins importantes par rapport à leurs concurrentes. Le GCPA peut se féliciter de voir ses gymnastes remplir avec succès leur contrat en présentant des prestations de grande qualité.

La prochaine étape pour le GCPA sera le 7 avril 2024, avec la compétition régionale qui servira également d'étape qualificative pour le Championnat de France en duo. Les gymnastes du GCPA se préparent déjà avec détermination pour cette prochaine échéance, portant haut les couleurs de la Corse dans le monde de la gymnastique rythmique.