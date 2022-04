Championnat de France de Taekwondo : médaille de Bronze pour Francesca-Maria Franceschi

« C’est un véritable exploit que Francesca-Maria a réalisé » souligne son entraineur Olivier Santarelli. Engagée dans la catégorie senior féminine -62kg elle a ainsi confirmé son niveau, son talent et son statut d’athlète de haut niveau. « Cette compétition a été très dure sur le plan mental, dans l’intensité et dans l’adversité » explique la jeune fille. « De plus elle a bénéficié d’un tirage au sort plus que défavorable en se retrouvant dans le tableau des deux favorites de sa catégorie, la championne de France en titre ainsi que la pensionnaire du pôle France à l’Insep et d’autres prétendantes au titre » précise encore O. Santarelli. « Faire une médaille aux championnats de France n’est pas à la portée de tous et elle confirme par la même ses précédentes médailles des années précédentes. Elle a ainsi montré que cela n’était pas un accident. Je suis très fier d’elle ».





Deux années entre parenthèses

La performance de Francesca-Maria est d’autant plus élevée que durant la pandémie les compétitions nationales et internationales ont été interrompues, qu’il n’y a pas eu non plus de regroupements nationaux et que, à contrario d’autres athlètes du continent, elle n’a eu d’opportunités d’échanges inter structures, les protocoles sanitaires limitant les déplacements. « Malgré toutes ces difficultés et ces obstacles, nous avons pu mettre en place une programmation d’entraînement » indique O. Santarelli. « Francesca-Maria a eu un mental à toute épreuve, pendant cette période. Cela n’a pas été facile pour elle de trouver motivation et régularité lors des entrainements en solitaire. Mais elle n’a rien lâché et a persévéré. Le travail a fini par payer ». Grâce à ce podium, Francesca-Maria a été appelée avec le Collectif France en vue de la préparation des Jeux Mondiaux Universitaires. Ainsi elle s’est rendue le week-end dernier à l’Open d’Espagne. Notre jeune représentante y a débuté par une belle victoire sur une espagnole en 3 rounds. Elle a ensuite dû s’incliner contre une allemande, tête de série n°2, au palmarès étoffé : 13 fois championne d’Allemagne, 2 fois médaillés aux championnats du monde ... « Malgré cette défaite Francesca-Maria a démontré et confirmé son niveau international. Elle s’est inclinée mais en accrochant son adversaire. Cette compétition lui a permis de prendre de l’expérience. De nombreuses pistes de travail sont en préparation pour la prochaine échéance internationale »



Le CTB

Le Centre Taekwondo Bastia par le biais de son bureau, de son responsable technique et de son entraineur Olivier Santarelli a mis en place depuis plusieurs années la formation des jeunes au club. Il a obtenu en mars 2021, l’agrément pour la mise en place de Contrat Civique au sein de l’association. Francesca-Maria a ainsi pu bénéficier de ce contrat qui lui a permis de s’investir dans son club formateur et de répondre aux missions qui lui ont été confiées dans le cadre de ce contrat, en parallèle à ses études à Corte. Son contrat étant arrivé à terme, elle va signer maintenant un contrat d’embauche professionnel avec son club et intègrera l’équipe encadrante. « Francesca-Maria est un exemple pour les jeunes du club, elle est investie sur le plan sportif et social auprès de tous nos adhérents. C’est une juste reconnaissance de son travail, de son implication et de son investissement au quotidien. Nous sommes fiers d’elle et content de constater que la formation auprès de nos jeunes du club fonctionne » conclut Olivier Santarelli.