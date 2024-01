Championnat de France de Roller Derby : les Bastiaises confirment

Au programme des Bastiaises, un match le samedi, peu après leur descente du ferry, et un autre dimanche à l’aube. « Samedi face aux Pires Rat/es de Marseille nous avons été dominées durant la première mi-temps et nos adversaires nous ont mis sacrement en difficulté » indique Marie-Pierre Samani, la fondatrice du club. « On a repris le dessus en seconde mi-temps et nous nous sommes imposées 160 à 126 ».

Ce dimanche matin à 8h30, les Roller Castagne affrontaient une équipe plus aguerrie : Les Sisters in arms de Gap. « Ce fut match assez équilibré que nous avons adoré jouer. Un match propre avec de belles actions de jeu des deux côtés. Mais au final on s’incline 76 à 138 ». Bilan du déplacement : 1 victoire, 1 défaite, c’est tout bon !





À l'issue des deux plateaux (sur 3), le bilan est très satisfaisant pour les Bastiaises : 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Pour leur 2ème année de compétition, on ne peut que saluer la progression des rolleuses qui aujourd’hui s’insèrent dignement dans ce championnat de N2.

« La troisième et dernière étape se jouera les 16 et 17 mars à Bastia » souligne Marie-Pierre, nom de guerre Maria Caillasse. « Devant notre public nous jouerons les Rad'ass de Toulon et les Amazones d'Aix-en-Provence, grandes favorites et premières du classement. Ce sera pour nous une belle fête à laquelle on invite le public car il y aura de l’ambiance ».