Championnat de France Karaté universitaire : Médailles d’argent et de bronze pour François Bellavigna

Les compétitions sportives universitaires ont toujours été le terrain où se révèlent de nouveaux talents. Cette fois-ci, c'est à Tarbes que s'est déroulé le Championnat de France Universitaire de Karaté, et parmi les participants, François Bellavigna, étudiant en première année de STAPS à l'Université de Corse, s'est démarqué.

Accompagné par son entraîneur, Sébastien Le Van des Karaté Furianincu et Karaté Biguglia, François Bellavigna a défendu les couleurs de son université avec passion et détermination. Dans la catégorie des -84 kg, sa ténacité lui a permis de se hisser jusqu'aux portes de la médaille de bronze. Malheureusement, la victoire lui a échappé de peu lors des prolongations, sur un score serré de 1 à 0.



Mais la détermination de François Bellavigna n'a pas fléchi. Dans la catégorie Open, il a brillé, enchaînant les victoires lors des quarts et des demi-finales avec des scores sans appel de 3 à 0 et 7 à 1. Sa détermination l'a conduit jusqu'en finale, où il a dû s'incliner face à un adversaire coriace sur le score de 3 à 2. Cependant, cette performance lui a valu une médaille d'argent, une récompense amplement méritée pour sa première participation à cette compétition.



Le jeune sportif corse ne s'est pas contenté de briller en individuel. Il a également fait honneur à son équipe, l'équipe Sud Méditerranée, lors du championnat par équipe. Malgré un parcours sans faute, avec quatre victoires sur quatre combats, l'équipe a dû s'incliner en demi-finale. Cependant, cette défaite n'a pas entaché leur performance, puisqu'ils ont décroché une belle médaille de bronze.