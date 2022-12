Championnat de Corse de dressage : le classement

Michela Vanti le Lundi 12 Décembre 2022 à 20:57

Ce week-end du 10 et 11 décembre les cavaliers de dressage et leurs montures se sont retrouvés à Corti, au centre équestre FAE-Equiloisirs pour démontrer leur habileté lors du championnat de Corse de dressage jugé par Alban Tissot, international 4*, Christine Rivière, Marianne Potokar Mey, Aymeric Cruaud et Magali Gozzi.

Ce concours, qui a été une véritable réussite grâce à l'investissement du comité de Corse, a également été l'occasion de former les juges de dressage insulaires grâce à la participation d'Alban Tissot, juge international 4*.