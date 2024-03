Championnat d'Italie sur terre : La 10e place pour Jean-Philippe Quilichini au Rallye Città di Foligno

Associé à Mathieu Belhacène dans la Skoda du Team Delta Rallye, le Porto-Vecchiais devait à l'instar des autres concurrents affronter une boucle de trois spéciales: Scopoli (12,1km) Colle Croce (7,05 km) et Monte Alago (6,27km) à effectuer à trois reprises.

Pour l'entame du rallye Jean-Philippe Quilichini finissait douzième de l'ES1 Scopoli remportée par son partenaire de Team Alberto Battistolli. Cette victoire transalpine devait être la seule dans cette manche d'ouverture car dans la foulée le Finlandais Mikko Heikkila sur la Toyota commençait son festival en s'imposant dans les deux ES suivantes Colle Croce et Monte Alago.



Au terme de cette ouverture le Finlandais était, déjà, en tête. Jean-Philippe Quilichini, de son côté était 10e du classement intermédiaire. Mikko Heikkila réalisait un sans-faute dans la boucle suivante avec trois nouveaux scratches alors Jean-Philippe Quilichini grignotait deux places au général et se trouvait en 8e position.



L'ultime série de trois spéciales revenait à la Toyota d'Heikkila qui dominait la concurrence. Logiquement Mikko Heikkila s'adjugeait le rallye de Foligno. La deuxième place revenait à Alberto Battistolli (Skoda) à 40''9 et la troisième à Umberto Scandola (Skoda) à 1'34''6. Jean-Philippe Quilichini finissait en 10e position au classement général final à 3'33''5 du Finlandais.