Championnat d'Italie sur Terre : Quilichini 13e au Val d'Orcia

Tout a commencé, samedi, par deux passages dans la spéciale la plus longue San Casciano dei Bagni - Fighine (14,2km). Une première journée probante pour Jean-Philippe Quilichini, le pilote de la Skoda qui au terme de ces deux spéciales occupait la 7e place du classement général provisoire à 26''1 du leader Simone Tempestini (Skoda).





Ce dimanche matin le rallye repartait avec au menu sept spéciales. Cette fois le sort était nettement moins favorable au Porto-Vecchiais qui cassait un cardan dès l'entame de la journée. De ce fait Jean-Philippe Quilichini vivait une journée beaucoup plus compliquée. Un ennui mécanique qui lui faisait perdre de nombreuses places au classement.

A deux tronçons de la fin il pointait à la 18e place du général. Les deux dernières ES du rallye Radicofani Francigena et Radicofani La Rocca lui permettaient de retrouver une auto plus performante. Cela se soldait par une 11e puis une 6e place.





Jean-Philippe Quilichini terminait le Val d'orica à la 13e place du général à 2'18'' du vainqueur Fabrizio Zaldivar (Skoda) qui a devancé les deux autres Skoda de Simone Tempestini et Tommaso Ciuffa.