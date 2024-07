Championnat corse de pizza : les inscriptions sont ouvertes

Passionnée et dévouée à l'art de la pizza, L'Association des Pizzerias Corses de Stéphane Pileri remet le couvert. Elle organise le Championnat de la Pizza Classica du 18 au 20 octobre à la salle polyvalente de Borgo en partenariat avec l'Association des Pizzerias Françaises. «Nous invitons tous les pizzaiolos talentueux à concourir d’autant que notre épreuve est qualificative pour les 19èmes Championnats de France de la Pizza » explique Stéphane Pileri. «En 2023 notre 1ère édition avait été un succès accueillant plus de 10 000 visiteurs avec 4 concours, plus de120 participants en 5 catégories » Les inscriptions pour ce 2ème championnat corse de pizza sont officiellement ouvertes.Il comprendra :Championnat de Corse de Pizza napolitaine contemporainechampionnat de France de pizza fémininechampionnat de France de pizza dessert a duechampionnat de pizza corseConcours pizza classica, épreuve qualificative au championnat de FrancePrix du meilleur pizzaiolo corse.