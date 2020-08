Championnat National : le FC Bastia-Borgo débute à Créteil

«Un match qui s’annonce compliqué » souligne l’entraineur Jean-André Ottaviani qui pointe encore un manque d’osmose, d’automatismes entre ses joueurs.

Il faut savoir qu’à l’intersaison le club a subi de gros changements dans son effectif avec le départ d’une quinzaine de joueurs et pas des moindres : Odzoumo, Ouadah, Penneteau, Cros, Bilingi, Durimel…



Côté arrivées, le club a su s’entourer d’éléments de valeur avec le gardien Florian Escales (Laval), les défenseurs Barbet (Prêt Dijon) et Umbdenstock (prêt Sochaux), les milieux Buon (Avranches), Magassouba (Belfort) et les attaquants Durbant (Sedan, meilleur buteur de N2 l’an passé) et Paye (Saint-Priest).

Pour cette rencontre le coach emmène avec lui 16 joueurs :

Escales – Guerin – Barbet, Buon, Traoré, Hamdi, Cropanese, Diarrassouba, Doumbia, Grimaldi, Lajugie, Magassouba, Umbdenstock, Durbant, Giacomini et Paye.



CNI a rencontré J.-A. Ottaviani lors du dernier entrainement…