Chambre des territoires : La nouvelle moûture s’installe, prend ses marques et se politise

Une caisse de résonance

Alors pourquoi ce subit engouement pour une instance méprisée que l’on taxe volontiers de « coquille vide », en oubliant le travail qu’elle a fourni sur nombre de problématiques du quotidien ? « La Chambre des Territoires a longtemps été considérée par certains comme une innovation institutionnelle à visée symbolique, dépourvue d’intérêt politique et pratique, or, elle s’est avérée être au fil des années, une instance régulièrement réunie, sérieuse, produisant des avis fondés sur l’expérience et la pratique des responsabilités aux échelons communaux et intercommunaux, c’est-à-dire au plus près des Corses, de leurs soucis, de leurs besoins et de leurs attentes. Que ce soit sur la question de l’eau, du déploiement du haut débit, des incendies, des routes, de l’urbanisme et tant d’autres sujets, certains ont joué le jeu de l’institution et formulé critiques, remarques constructives, alertes diverses et variées », estime la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis. Elle affirme que la Chambre des Territoires est utile, qu’elle doit encore déployer toutes ses compétences et évoluer. « Ce sera un des sujets à traiter dans le cadre des discussions sur l’organisation interne de nos institutions et soyez assurés que l’Assemblée de Corse sera attentive à faire valoir la représentation des échelons infra-territoriaux tant dans nos institutions, que dans la carte administrative de notre île ou l’évaluation des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement ». Mais assure-t-elle « peu importent les cadres et les contenants, e qui compte c’est le projet, le contenu, les réalisations. Et c’est dans cet esprit qu’il convient de travailler car la Corse a besoin de paix. Cette paix passe d’abord et avant tout par un développement équilibré entre nos territoires qui passe lui-même par une maîtrise par la puissance publique d’outils d’autogouvernement adaptés aux réalités de nos territoires qu’ils soient ruraux, urbains, de littoral, de montagne. Cette institution peut devenir une véritable caisse de résonance et de propositions de nos territoires ».



Des garanties aux territoires

Si Gilles Simeoni insiste sur la nécessité de renforcer les liens avec les territoires « vrai enjeu et vraie attente » et replace le rôle des collectivités locales dans la perspective du statut d’autonomie, des maires expriment leurs inquiétudes sur une éventuelle concentration des pouvoirs au sein d’une seule entité omnipotente. « Il n’est pas possible qu’il y ait une régression des compétences des communes et intercommunalités, et une tutelle d’une collectivité sur une autre, les compétences doivent être partagées », déclare Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrusellu. « Nos collectivités ont de moins en moins d’autonomie du fait de la volonté de l’Etat de récupérer des leviers financiers. On ne peut pas nous considérer comme des élus qui ne savent pas gérer. A travers les différences décisions prises par les gouvernements, on limite cette légitimité ». Une crainte partagée par Jean-Charles Orsucci, maire de Bunifaziu : « Je ne me reconnais pas dans le document qui a été voté parce qu’il transpire le statut calédonien, mais c’est un document de travail qui a le mérite d’ouvrir le débat avec le gouvernement. Tant qu’il y aura des gens comme vous, je n’ai pas d’inquiétude sur le roi de Corse, mais il est fondamental d’avoir à l’esprit un contre-pouvoir, le donner aux intercommunalités pour qu’elles puissent jouer le rôle du département ». Le président de l’Exécutif tente de rassurer en listant les garanties à donner aux territoires : « Ces inquiétudes font partie des problématiques que nous avons vocation à aborder et à traiter au cours de la deuxième phase du processus qui va désormais s’ouvrir après que l’Assemblée ait exprimé dans une délibération et envoyé sa vision du futur statut des institutions de la Corse ». Institutions qui devront être, indique-t-il « équilibrées, démocratiques, qu’elles laissent la place à la subsidiarité interne avec un équilibre à construire au sein des instances de la collectivité de Corse et au-delà dans un véritable dialogue et équilibre des pouvoirs entre la collectivité de Corse et les niveaux infra-territoriaux en réfléchissant à leur périmètre, à la répartition des compétences et des moyens financiers et budgétaires qui permettent à chaque niveau de responsabilité d’exercer pleinement les prérogatives qui sont les siennes ». Et de proposer : « Nous ne devons rien nous interdire ! Nous pouvons réfléchir ensemble sur les modes d’organisation politique les plus efficaces. J’ai plaidé pour un bicamérisme avec un pouvoir de navette ».