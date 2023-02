Challenge national Futsal éminin : les Furianaises qualifiées pour la phase interrégionale

Six clubs, répartis en deux poules, y ont pris part. La poule A était composée de l’ASPV, de la Balagne et de l’USJ Furiani, alors que dans la poule B on retrouvait, le GFCBL la SVARR et l’AS Casinca.A l’issue des phases de poules, on accédait au dernier carré. Des demi-finales où les Furianaises sortaient la Casinca 3 buts à 0, alors qu’il fallait passer par l’épreuve des tirs au but pour départager l’ASPV et la SVARR. Les Porto-Vecchiaises plus adroites accédaient à la finale.Cette partie décisive voyait les Furianaises battre les Moustiques sur le score ample de 4 buts à 1. L’USJF s’est donc qualifiée pour le prochain tour interrégional qui se déroulera les 11 et 12 mars.Poule A : USJF – ASPV 4-2, USJF – FC Balagne 7-0, ASPV – FC Balagne 8-1.Poule B : SVARR – GFCBL 2-0, GFCBL – AS Casinca 0-0 (ASC vainqueur aux TAB), SVARR – AS Casinca 2-2 (ASC vainqueur aux TAB)Demi-finales :USJF – AS Casinca 3-0SVARR – ASPV 2-2 (ASPV vainqueur aux TAB)Match de classementGFCBL - FC Balagne 2-0.FinaleUSJF – ASPV 4-1.