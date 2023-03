Challenge innovation : le concours des entrepreneurs corses de demain fête ses 10 ans

La Corse innove et entreprend. Les exemples ne manquent pas, et dans des domaines aussi divers que l’informatique, l’écologie ou encore l’agriculture. Pour stimuler cet état d’esprit sur le territoire, la Fondation de l’Université de Corte a créé, il y a 10 ans, le Challenge Innovation, dont l’édition 2023 se tiendra du 14 au 17 mars dans les locaux de la faculté. Sous la forme d’un marathon créatif, ce concours mettra à l’épreuve des étudiants de différentes filières sur un thème commun : la réponse aux enjeux de la transition écologique.



Au total, 111 personnes, réparties en 30 équipes, tenteront, en trois jours intenses, d’aboutir à un projet cohérent, grâce à l’aide de différents intervenants. Coachs, experts, mentors… Plusieurs figures de référence pourront les aiguiller sur des domaines comme la concurrence ou le marketing. Alors que les inscriptions sont closes, les intitulés des projets sont maintenant connus, et portent, par exemple, sur la gestion des déchets, ou la création de nouveaux matériaux. Ne reste plus qu’à plancher dessus, pour aboutir à un résultat viable, et pourquoi pas le poursuivre dans le temps.



« Le but du challenge, c’est de sensibiliser à l’entrepreneuriat », rappelle Graziella Luisi. « Ce n’est pas grave si le projet n’aboutit pas. Mais pour certains, le travail continue après le marathon. » La directrice de la fondation se souvient notamment d’un projet novateur, en 2016, qui visait à créer le profil morphologique d’un client, pour lui permettre d’essayer des vêtements en ligne. « À l’époque, c’était vraiment innovant. Une jeune fille du groupe a continué de travailler là-dessus, et a intégré un incubateur de talents par la suite. »