Chalet à 24 millions d'euros à Courchevel : le promoteur corse débouté en justice

Le promoteur François-Xavier Susini, via sa société Origami Realty, mettait en cause la vente le 7 mai 2021 lors d'enchères publiques à Albertville (Savoie) du chalet Apopka, au cœur depuis plusieurs années d'un conflit entre les deux hommes.

Le Corse et le Russe s'étaient associés en 2010 pour lancer le chantier de ce palace de 2.753 mètres carrés -avec cinéma, piscine et salle de gym- dans cette station de ski huppée. Mais leur collaboration avait mal tournée.



Alors inachevé, le chalet avait été cédé en 2021 pour 24 millions d'euros à la société "Mascara Courchevel", contrôlée par M. Sarkisov. Origami avait ensuite saisi la justice sur différents motifs et réclamait que soit prononcée la "nullité de la vente". Elle a finalement été déboutée et condamnée à prendre en charge les frais engagés, peut-on lire dans la décision du tribunal d'Albertville, datée de mardi. "La société Origami ne démontre aucun grief causé par la vente survenue, qui s'est déroulée dans le respect des règles de droit, un certain nombre de recours ayant été formés qui ont tous été rejetés", estime le tribunal, qui rejette également l'argument de "fraude" au profit de M. Sarkisov qu'elle avançait.



Le tribunal a jugé également "irrecevables" des pièces communiquées a posteriori par Origami au sujet de la saisie du chalet opérée en septembre dernier par la Juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée financière dans le cadre d'une enquête préliminaire pour blanchiment visant M. Sarkisov et un autre homme d'affaires russe, Alexander Pumpyansky.



Pour les avocats de M. Sarkisov, il s'agit d'une "saisie conservatoire" contre laquelle ils ont interjeté appel, et sans rapport avec la procédure qui l'oppose à M. Susini, peut-on lire dans le jugement.



Contactés par l'AFP, les avocats de M. Sarkisov se sont refusés à tout commentaire et ceux de M. Susini n'ont pas donné suite dans l'immédiat.