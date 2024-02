Cette année encore, la CAPA décroche 5@ au label Villes Internet

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) s'est distinguée une fois de plus lors de la 25ème édition des Villes Internet, recevant le label national 5@, la plus haute distinction dans le domaine du numérique. La cérémonie s'est déroulée à l’Assemblée Nationale à Paris ce jeudi 8 février, en présence de Christophe Mondoloni, conseiller délégué CAPA au numérique, représentant fièrement l'engagement et l'innovation numérique du Pays Ajaccien.Cette récompense vient couronner l'action dynamique du Pays Ajaccien dans le domaine du numérique, soulignant particulièrement ses initiatives en matière d'aménagement de parkings et stationnements intelligents. En effet, le Pays Ajaccien s'est distingué par la mise en place de projets novateurs tels que le Parking Charles Ornano en 2023, suivi du Parking de la Miséricorde en 2024. De plus, l'analyse des flux et vitesses au port Charles Ornano ainsi que la réalisation d’un Poste Central de Régulation du Trafic (PCRT) ont marqué les avancées significatives dans la gestion du trafic urbain.En plus de ces réalisations, le Pays Ajaccien a également investi dans l'éducation numérique en équipant les écoles du territoire en écrans numériques interactifs et classes mobiles. La mise en place de la visio-assistance en réalité augmentée pour les intervenants sur le terrain a renforcé l'efficacité des interventions, tandis que la gestion numérique de l'occupation du domaine public a optimisé les ressources et les services offerts aux citoyens.Au-delà des annonces, cette distinction reflète la "volonté affirmée de la part de la CAPA de répondre aux besoins évolutifs de sa communauté à travers des solutions innovantes". Elle témoigne également de son engagement "à construire un avenir où la connectivité et l'accessibilité numérique ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux pour tous."