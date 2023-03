Ces sportifs corses en route pour les JO Paris - Priscilla et Astride Gneto : "La Corse, on y a tout appris"

« On apprend à chuter et à se relever »



En 2012, un an et demi après son intégration à l’Insep et à seulement 19 ans, Priscilla Gneto participe aux JO de Londres. Là-bas, elle termine sur le podium et ramène une médaille de bronze à la France en moins de 52 kg. « C’est exceptionnel, j’étais très jeune et je ne me rendais pas compte de ce qu’il m’arrivait. Je le vivais comme si c’était une compétition comme les autres, mais quand on arrive là-bas on se rend compte que tout est décuplé.»



À cette époque, Astride évolue chez les cadets. Avec sa famille, elle suit de près les exploits de sa sœur. « Aujourd’hui, je me rends compte que le simple fait d’arriver aux Jeux c’est quelque chose d’énorme. Elle a parcouru un très beau chemin qui demande beaucoup de sacrifices », avoue la cadette.

Quatre ans plus tard, Priscilla part pour les Jeux de Rio dans une nouvelle catégorie, les moins de 57 kilos. Là, son parcours est bref puisqu’elle est disqualifiée au premier tour. Pendant 5 ans, elle s’entraîne pour Tokyo, mais n’est finalement pas retenue pour y participer. « Je l’ai vécu comme un échec, mais j’ai essayé de relativiser en me disant que j’avais déjà participé à deux olympiades et puis, dans notre sport, on apprend à chuter et à se relever. Il fallait vite effacer ce chapitre et se remettre en selle sachant que Paris allait arriver seulement trois ans plus tard. »