Cervioni : Le retour à la chanson de Paul-Gérard Savelli, l’enfant du pays !

Il n’était plus monté sur scène depuis …35 ans, trop occupé par sa profession. Tout d’abord professeur d’EPS, notamment à Bastia dans les établissements St Joseph, Montesoro et Marbeuf (aujourd’hui J.Nicoli) puis Conseiller Technique Régional à la Ligue Corse de Football. Durant ces années consacrées au sport on le verra, trop rarement, participer à quelques manifestations de son ami, lui aussi grand amoureux de la chanson, Raoul Locatelli. Aujourd’hui à la retraite il peut enfin revenir à ses premières amours : la chanson. Avec dans ses tiroirs des trésors, plus d’une centaine de titres, que l’heureux public de Cervione pourra découvrir en partie. «Tout m’inspire » souligne PGS. «La vie, l’amour, la Corse, mon village, le sport, le football ». De la poésie mais aussi un peu de macagna dans ce spectacle intitulé : « Trà sognu è realità ».



A 18 heures, en la salle de conférence de la mairie de Cervioni, il montera sur scène accompagné de sa guitare et de son harmonica. Guitare, harmonica… c’est l’image de Bob Dylan qui nous revient aussitôt en tête… et justement Paul-Gérard nous réserve une surprise. Un concert sous forme d’histoire, de balade et de ballade musicales.

A noter, en première partie, u teatru zitellinu di a Casa di a lingua di l'ADECEC.