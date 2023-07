Cérémonie de remise des diplômes à la Kedge business school de Borgo

La Kedge Business School a célébré ses diplômés de l'année 2022 lors d'une cérémonie tenue dans les jardins du campus de Borgo. Au total, 60 jeunes diplômés ont été récompensés à l'issue de leur parcours académique, comprenant des programmes de Bac à Bac+5 dans les domaines du Management, de la Gestion, du Commerce et du Marketing Digital.



La cérémonie s'est déroulée en présence des parents et des amis des diplômés. Le Président de la CCI de Corse? Jean Dominici, et le Préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, ont inauguré et de clôturé l'événement.

Parmi ces jeunes diplômés, 60% ont suivi leur formation en alternance et sont déjà employés, tandis que les 40% restants poursuivent leurs études vers un diplôme de niveau Bac+3 ou Bac+5.