Cercueils de Bigornu : deux personnes placées en garde à vue

L’enquête sur les ossements et les cercueils retrouvés dans une décharge sauvage à Bigornu suit son cours. Ce mardi 19 avril, le parquet de Bastia indique que deux individus ont été placés en garde à vue et sont entendus par les enquêteurs de la brigade territoriale de Borgo.Selon les premières investigations, les corps retrouvés dans 5 sacs poubelles sur la commune de Bigornu proviendraient d’un caveau familial situé sur la commune de Campitellu. Selon nos informations, il s'agirait de deux femmes et un homme, le dernier corps aurait été enterré en 2004.Initialement ouverte pour « violation de sépulture accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre », l’enquête a été requalifiée dans le week-end en "atteinte à l'intégrité d'un cadavre" indique ce mardi Arnaud Viornery, le procureur de la République de Bastia. « Au vu des informations en notre possession, il n’y a pas eu de violation de sépulture. Le parquet retient donc atteinte à l’intégrité d’un cadavre », indique-t-il.La piste de l'exhumation sauvage a donc été abandonnée.Plus d'informations à venir