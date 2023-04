Centuri : Une opération de nettoyage des plages après les tempêtes d'hiver

Il n’est malheureusement pas rare de voir des déchets en tout genre sur les plages du Cap Corse. Bidons, emballages alimentaires, chaussures… Une forme de pollution qui nuit directement aux espèces animales et végétales typiques de la région, comme la posidonie, le poulpe ou encore le denti. Pour lutter contre ce phénomène, l’association Protection Marine du Cap Corse (PMCC) mène depuis dix ans des actions de terrain et de sensibilisation. « La protection, elle passe déjà par la connaissance, donc il est important de renseigner les gens », explique Jean-François Raffaëlli, le fondateur du collectif. « Le reste de notre activité, c’est le nettoyage des fonds marins ou des plages. »



Justement, un grand nettoyage des côtes situées entre le port de Centuri, l'île Capense, la plage de Mezzane et Mutte sera organisé ce dimanche 23 avril (9h30). « À cet endroit, c’est un entonnoir. Le courant marin chasse les débris, et les ramène sur la plage où nous allons intervenir. On sera peut-être une trentaine ou une quarantaine, et avec des gros sacs et des gants, on va tout ratisser pendant une matinée. On a aussi repéré une nappe de fioul sur les roches, et on va essayer de la nettoyer », décrit Jean-François Raffaëlli. « Comme chaque année, les tempêtes d'hiver ont rapporté leurs tristes chargements sur nos côtes. Mais cette année c'est encore plus dramatique ! Quel honteux spectacle... », déplore le communiqué de l’association.