Centre de détention de Borgo : les détenus ont défié A Squadra Corsa balle au pied

La rencontre de football initialement prévue sur le terrain de la Maison d’arrêt s’est finalement muée en match de futsal dans le gymnase de l’établissement en raison du mauvais temps et de l’impraticabilité du terrain.

A l’origine de cette rencontre sportive, Julie Latou, directrice du Centre de détention pénitentiaire de Borgo, en poste depuis 2 ans et demi. « Depuis mon arrivée ici je milite pour travailler les faits via la fête, pour éliminer la noirceur des lieux » explique-t ’elle. « A travers le sport on véhicule beaucoup de choses. Le but du sport est d’unir, pas de désunir. Le sport est là pour être partagé, pour être pratiqué dans le plus grand fair-play. C’est grâce à un de nos surveillants Raphaël Barrallini que j’ai pu entrer en contact avec la Squadra. Après avoir rencontré André Di Scala, le projet a pu se mettre en forme ».





Et la directrice n’en est pas à sa première expérience de « faits festifs » avec ses « pensionnaires ». Certains ont en effet pu participer au Festival Arte Mare, d’autre à une sortie cinéma ou à une rencontre de Derby Roller. « En fait on essaye de coller avec la vraie vie de dehors. Nous avons en projet, avec notre labo photo, une exposition sur le thème de La place de la femme en société ».





Parmi les invités à cette confrontation sportive de ce lundi, Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de Haute-Corse et Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes, de la vie associative et de l'innovation sociale. «On a engagé voilà un an un partenariat avec la Maison d’arrêt » explique Lauda Guidicelli. «Ce partenariat se concrétise sous diverses formes comme par exemple l’environnement, avec la dotation de composteurs, ou encore le sport et le football. La CdC va ainsi cofinancer la construction d’un terrain de football d’ici la fin de cette année 2023. Cette directrice a une véritable dimension humaine. C’est une bonne chose que des détenus soient confrontés à des pros du football. Cela leur permet de se confronter aux valeurs du sports, des règles, ça permet de réels échanges humains ».





Un terrain de football digne de ce nom était un souhait des détenus depuis longtemps. « Aujourd’hui grâce à la CdC qui est hyper réactive, nous allons pouvoir disposer d’un petit terrain synthétique intérieur et d’un grand terrain praticable à l’extérieur. L’actuel n’a jamais été refait depuis 15 ans » précise Julie Latou.

Pour composer cette sélection de la prison, il n’y a eu aucun tabou. « Nous avons retenu tous ceux qui pratiquent le football régulièrement » indique la directrice.





Une rencontre bien inédite comme on l’a dit pour Dédé Scala le responsable de A Squadra Corsa. « C’est en effet la première fois qu’on dispute une rencontre de ce type. C’est important pour nous de partager notre passion, de montrer que par le sport on peut se sortir de situations difficiles. On porte aussi un message ce lundi, un message floqué sur les maillots : A Droga Fora »





Présent aussi le président de la Ligue Corse de football, Jean-René Moracchini. « Nous ne sommes pas venus les mains vides puisque nous avons offert au Centre deux jeux de tenues Coupe de France, 6 ballons de foot et 3 ballons de futsal ».





Côté sportif, justement, la sélection « locale » était composée de 22 détenus repartis en 2 équipes.

La sélection corse était elle composée de Menozzi et Luciani, les deux gardiens de but et de 13 joueurs de champ : Cioni, Lippini, Mandrichi, Casanianca, Luccherini, Moretti, Coulibaly, Grimaldi, Gaffory, Cinquini, Tomi, Poggi et Massoni. Au coaching : Charles Orlanducci, Paul Marchioni et Raphäel Barrallini (coach des gardiens).

Enfin, au sifflet, le jeune Florian Della Tomasina qui officiait lors de la finale de la Coupe Gambardella en mai 2022.

Pour la petite histoire, car ce n’est pas le plus important dans cette manifestation, A Squadra a remporté la 1ère mi-temps (40 mn), face à l’équipe rouge de Borgo 8-3, mais a peiné face aux bleus en deuxième période. Longtemps menés au score les protégés de Dédé Scala ont dû s’arracher sur la fin pour s’imposer 6-5. Face à ces pros du football, beaucoup ont été surpris du niveau technique et physique des « Borgais ». Les joueurs de Marchioni et Orlanducci ont aussi longtemps buté sur deux excellents…. gardiens, impériaux dans leur cage !







« On s’est bien amusé même si la partie a été intense» déclarait Gilles Cioni lors de la sympathique collation d’après match. « C’est vrai qu’on avait un peu d’appréhension de jouer dans ce lieu mais le but était de se faire plaisir, de partager notre passion. Ce genre de rencontre apporte beaucoup ».

Une expérience aussi très enrichissante pour ce jeune détenu de 28 ans : « C’est toujours valorisant de rencontrer des joueurs ce niveau, qui ont joué en pro. Cela nous fait sortir de notre quotidien, de l’habitude de jouer entre nous 3 à 4 fois par semaine. Il y a eu une très bonne ambiance et c’est vraiment une expérience à renouveler».



Les joueurs de la Squadra Corsa retrouveront le grand rectangle vert en juin pour un tournoi en Sicile avec aussi la Sardaigne et Malte comme adversaires. Un match est aussi en projet pour l’équipe espoir en Nouvelle Calédonie.