Centrale du Vazziu : Face au spectre de la rupture énergétique, la Corse en attente des réponses de l’Etat

Aucune visibilité

La conseillère territoriale retrace les différentes étapes d'une affaire qui joue les longueurs : « Le décret initial pour une PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) corse a été voté le 18 décembre 2015. Il a été suivi d’un protocole d’accord signé le 13 juin 2016 et qui prévoyait l’approvisionnement en gaz naturel dès le début de l’exploitation en 2023 de la future centrale Turbine à gaz à cycle combiné. La procédure initiale de dialogue concurrentiel, menée par la DGEC (Direction générale de l'énergie et du climat) sur ces bases, n’aboutit pas. Le 11 février 2020 est lancé un appel d’offre pour l’alimentation en gaz d’une centrale Diesel. L’Assemblée de Corse adopte le 29 avril 2021 un projet de révision de la PPE comportant la possibilité d’alimenter la future centrale au fioul léger, au biocombustible et au gaz naturel ». La Guyane, autre ZNI – zone non interconnectée d’un point de vue énergétique -, a déjà vu sa PPE modifiée en ce sens, avec, précise-t-elle, pour conséquence : « le renoncement à la réalisation de l’alimentation en gaz naturel, et au paiement des coûts échoués liés à cette alimentation au profit des bio combustibles ». Du 19 avril 2021 au 24 juin 2021, une concertation du public est menée par la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) sur saisine d’EDF PEI. « Aujourd’hui, nous n’avons plus aucune visibilité sur la date de démarrage du chantier de la nouvelle centrale, du choix du combustible retenu et de son acheminement. Aussi, à quelques mois de la signature de la nouvelle PPE, nous souhaitons connaître vos exigences sur le sujet face à la situation imposée par la DGEC et la CRE (Commission de régulation de l’énergie), ainsi que vos intentions », lance-t-elle à l’Exécutif corse. La veille, le maire d’Aiacciu et président de la CAPA (Communauté d’agglomération du pays ajaccien), s’était également ému par voie de presse que « personne n’évoque la PPE » et déplorait « l’absence de réflexion de fond sur l’avenir énergétique de notre île ».



Une signature attendue

Le conseiller exécutif et président de l’Agence de l’urbanisme et de l’énergie (AUE), Julien Paolini se charge de répondre aux deux en s’axant notamment sur la signature attendue de la PPE révisée. Il revient, d’abord, sur quelques éléments-clés : « Notre stratégie s’appuie sur 3 piliers essentiels. Le premier porte sur la diversification et la massification des différents types d’énergies, notamment renouvelables. Le second, sur la réduction de nos consommations et la maitrise de la demande en énergie dans le cadre, par exemple, du programme de rénovation des logements sociaux. Le troisième concerne la sécurisation de la période de transition jusqu’en 2050 avec l’objectif d’atteindre l’autonomie énergétique par l’alimentation au gaz naturel des centrales thermiques de Lucciana et du Ricantu ». Il confirme que la mise en service de la centrale du Ricantu est envisagée par EDF en 2026, soit dans cinq ans ! Julien Paolini rappelle, ensuite, que ces choix ont fait l’objet « d’un très large consensus, concrétisé, d’abord, à travers la signature d’un protocole d’accord entre le Président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, et le Ministre de la transition écologique, François de Rugy, en juillet 2019. Ensuite, lors des réunions du Conseil de l’Energie, de l’Air et du Climat de Corse dans lesquelles, entre début 2019 et fin 2020, des avis quasi-unanimes ont été actés autour de ce projet de PPE. Enfin, par un vote unanime de l’Assemblée de Corse en avril dernier ».