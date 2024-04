Centrale de Lucciana : le STC dénonce la politique sociale de la nouvelle direction d’EDF en Corse

La grogne monte du côté du STC et de sa section énergie, contre la politique sociale d’EDF-PEI en Corse. Une quarantaine d’agents étaient ainsi présents ce matin, devant la centrale de Lucciana afin de dénoncer une politique discriminatoire, selon eux, comme l’explique Marc-Antoine Antonini, délégué syndical : « Le STC a toujours a été une force de proposition et mène une lutte pour l’équité de traitement entre les agents. Et même si cela fait 10 ans que cela dure en Corse, nous voulons dénoncer la politique discriminatoire de la direction d’EDF-PEI envers nos salariés, qui a tendance à s'intensifier. Ces agissements sont notables depuis près d’un an et la mise en place de cette nouvelle direction. C’est une politique du « deux poids, deux mesures » que nous ne pouvons pas accepter ».



« Un véritable malaise social au sein d’EDF-PEI »



Le syndicat insulaire qui revendique 40% d’adhérents au sein de la Centrale de Lucciana a tenu à dénoncer les prises de décisions, de ces dernières semaines : « Il n’y a aucune équité dans les décisions d’avancement ni prises en compte de l'ancienneté, et on ne constate aucune évolution professionnelle pour un certain nombre d’agents. On se demande même si, il ne vaut mieux pas appartenir à un autre syndicat, si on veut évoluer professionnellement au sein d’EDF-PEI. C’est une situation intolérable et que nous ne pouvons pas accepter. D’autre part, nous notons une forte dégradation des conditions de travail depuis quelques mois. Il y a une hausse considérable des arrêts maladie, et pas seulement imputée aux agents STC. Il y a un véritable malaise social ».



D’autre part, le STC dénonce également sa mise à l’écart, concernant l’élaboration du projet stratégique 2024-2030, qui doit fixer les contours du futur énergétique de l’île. Marc-Antoine Antonini dénonce « une mise à l’écart du STC, là aussi intolérable. On nous parle de la mise en place du photovoltaïque et de stockage de batteries, mais nous voulons dire très clairement que c’est aux Corses de décider de leur avenir et que cela doit se faire avec eux. Le STC est le syndicat majoritaire en Corse, et nous n’avons pas été conviés à l’élaboration du projet, sous prétexte que nous n’avons pas de représentativité nationale française. Nous demandons, sans délai, une réunion entre la direction EDF-PEI et l’exécutif du STC. Sans prise en compte de nos revendications, nous n’aurons pas d’autre choix que de monter le niveau de nos actions ».