Ce week-end, on passe à l'heure d'été : 4 choses à savoir sur le changement d'heure

Ce week-end, les Français passeront à l’heure d’été. Mais p ourquoi et à quelle heure on change d 'heure ? Le changement d'heure permet-il vraiment de faire des économies d'énergie ? Cette mesure ne devait-elle pas être supprimée ?...



CNI répond à vos questions.



On avance ou on recule ?



Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, il faudra ajouter 60 minutes à l’heure légale, et il sera donc 3h du matin. Une mauvaise nouvelle pour certains, car cela implique de perdre une heure de sommeil.

Cette mesure, qui se généralise dans de nombreux pays àd'Europe a pour but d'utiliser l'ensoleillement naturel et d'ajouter une heure supplémentaire. A partir de dimanche, la nuit tombera donc plus tard, ce qui permettra de profiter un peu plus des soirées estivales.



Pourquoi change-t-on d'heure ?



Instaurée en 1916, pour faire des économies de charbon, pendant la Première Guerre mondiale, la mesure a été abandonnée après la Libération, en 1944, avant d'être réinstaurée en 1976 pour économiser des ressources énergétiques en réduisant le temps d’éclairage artificiel le soir grâce à l’introduction d’une heure d’été.



Le changement d'heure permet-il vraiment de faire des économies d'énergie ?



Aujourd'hui cette mesure ne permettrait plus que des économies relativement marginales, selon diverses études. "L’impact du changement d’heure, que ce soit à l’automne ou au printemps, est neutre en énergie journalière consommée et en puissance de pointe. Nous pouvons donc conclure que le changement d’heure n’a pas d’effet vu du système électrique insulaire." indique le service communication d'EDF Corse qui précise "Le seul impact visible, mais non contraignant, est le décalage de l’heure de la pointe de consommation."



Le changement d'heure ne devait-il pas être supprimé ?



Depuis plusieurs années, la question du changement d'heure divise les Européens. En 2018, la Commission européenne a organisé une consultation en ligne afin de recueillir l'avis des citoyens sur la question. Les résultats de cette consultation sont sans appel : 84 % des 4,6 millions d'Européens ayant participé sont contre le changement d'heure. Malgré ces résultats, avec la pandémie de Covid-19, les négociations entre le Parlement et le Conseil européen n'ont pas pu aboutir et la fin du changement d'heure n'est pas d'actualité dans l'agenda du Conseil européen. Les Européens attendent donc avec impatience de voir si le changement d'heure sera abandonné ou non.