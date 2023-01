Ce samedi à 18 heures à Furiani : le FC Lorient, un sérieux client pour le Sporting en coupe de France

« Cette équipe de Lorient est la bonne surprise de la 1re moitié du championnat de Ligue 1 » souligne Régis Brouard, l’entraîneur des "Turchini".

« C’est une équipe qui a une vraie philosophie de jeu, une belle équipe qui possède de la vitesse, de belles qualités. Ils ont des joueurs rapides qui se projettent vite, ils ont une qualité de passes, ils ne jettent pas le ballon. Le jeu est bien huilé. À la moindre erreur de placement de l’adversaire, ils peuvent punir. On a certes retrouvé une assise défensive, mais tout est remis en question à chaque match».





Si durant la première partie du championnat de L1, les Merlus sont restés plusieurs journées les dauphins du PSG, un petit coup de mou les a fait rétrograder à la 7e place avec 32 points. En effet, sur les 9 dernières rencontres de L1, les Bretons n’ont enregistré qu’une seule victoire. C’était le 1er janvier dernier face à Angers, la lanterne rouge.





Si les hommes de Régis Brouard avaient souffert au tour précédent, ne se qualifiant qu’aux tirs au but, ceux de Régis Le Bris s’étaient facilement qualifiés en dominant une équipe de R1, La Châtaigneraie : 6-0. Du côté du SCB et des supporters, on se souvient du 2 janvier 2022, date à laquelle, sur sa pelouse, les protégés du président Ferrandi avaient bouté dehors Clermont Foot, elle aussi pensionnaire de L1, pour rejoindre les 1/8hèmes de finale. Alors, pourquoi pas !

Côté effectif, le coach récupère Franck Magri, mais devra composer sans Abdou Ndiaye, en rééducation et sans Christophe Vincent qui ressent une douleur à la cuisse.



Le groupe bastiais

Boucher – Placide – Guidi – Sainati – Van Den Kerkhof – Kaïboue – Dramé – Palun – Tavares – Bohnert – Ducrocq – Roncaglia – Salles Lamonge – Jannneh – Santelli – Djoco – Alfarela – Schur – Baï – Magri.





Le groupe lorientais

Mannone – Bartouche Selbonne – Le Goff – Yongwa – Talbi – Meïté – Silva – Matsima – Mbeleck – Diarra – Abergel – Innocent – Aouchiche – Ponceau – Le Bris – Boisgard – Koné – Doucouré – Cathline – Grbic.