Ce 12 mai, on célèbre la Journée mondiale des infirmières

MV le Mardi 12 Mai 2020 à 10:32

Cette année, en pleine pandémie du Covid-19, la journée mondiale des soins infirmiers, célébrée ce 12 mai, prend une résonance particulière. En première ligne lors de cette crise sanitaire, infirmiers et infirmières, dont on connait le dévouement, ont été loués pour leur travail largement reconnu par la population qui tous les soirs leur a rendu hommage au rythme de longs applaudissements aux balcons.

A l'occasion de cette journée, l’Ordre national des infirmiers rappelle qu'en France, différents collectifs et syndicats se battent pour une revalorisation salariale des paramédicaux.

La vidéo

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales