Cavallo : La polémique rebondit et vire à la passe d’armes politique entre l’Exécutif et la droite

Des plus-values pour le citoyen

Le président de l’Exécutif rappelle le projet de mettre en place des équipements légers d’accueil du public pour la mise en valeur culturelle, scientifique, voire archéologique, et pour la protection de la biodiversité. Pour affiner ce diagnostic, les services de la CdC ont travaillé et constaté « l’altération de la biodiversité et du fonctionnement de l’écosystème due au traitement urbanistique sur cette île pendant des décennies ». Et d’énumérer : « fragmentation du milieu naturel, prolifération d’espèces invasives, piétinement urbain, zones dégradées, dépôts sauvages, pistes anarchiques, pollution, eutrophisation des lieux ont contribué à sa dégradation environnementale. Ce n’est peut-être pas très important pour vous, cela l’est pour nous et pour l’humanité toute entière. Le répertoire du patrimoine floristique de Cavallu a permis d’inventorier un tiers d’espèces nouvelles, ce qui montre bien la place cruciale de cette île dans l’archipel ». Ces enjeux réaffirmés, Gilles Simeoni repart sur un terrain plus idéologique : « La deuxième plus-value, que vous semblez méprisée, est une plus-value politique et symbolique que nous assumons et revendiquons, celle de permettre à la puissance publique, incarnée par la Collectivité de Corse, de reprendre pied sur cette île dont nous chantions en 1998 : « orfanella di stu mare, t‘hanu chjamatu Cavallu, e strade di u miò mondu ti tenennu da cunfina ». Cavallu a été, pendant des décennies, le symbole outrancier et caricatural de la spéculation, du non-droit et des dérives de toutes sortes, y compris avec l’abstention, la complicité passive et quelque fois active de l’Etat, de ses représentants et de ses services. Pour nous, il était fondamental au plan politique et au plan symbolique que la CdC et la puissance publique reprennent pied à Cavallu ».



La force du droit

N’ayant pas du tout apprécier l’utilisation polémique de sa fameuse conférence de presse, le président de l’Exécutif martèle : « Le symbole de Cavallu, c’est le vote de l’Assemblée de Corse, de la majorité territoriale, symbole auquel je suis tout particulièrement attaché. Nous sommes revenus à Cavallu et nous y avons repris pied au nom de l’intérêt général. Non pas par la force, mais par la force du droit, de la démocratie et du suffrage universel qui nous a mandatés pour le faire. Et c’est ce que nous allons continuer à faire, ne vous en déplaise, y compris en choisissant d’autres modes d’expression démocratiques comme les combats citoyens et les mobilisations plus larges en Corse et ailleurs. C’est ce que j’ai voulu dire hier et avant-hier, et vous le savez très bien ! ». Gilles Simeoni apprécie encore moins d’être accusé de gaspiller l’argent des Corses et tire une bordée inattendue : « Vous vous souciez de l’intérêt du contribuable. Nous aussi ! Venir nous dire cela aujourd’hui, après notamment la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille, alors que, pendant sept ans, entre 2007 et 2013, votre majorité a dépensé 115 millions € par an pour financer la SNCM, la CMN et la Corsica Ferries, quand nous, pour un service amélioré et un prix diminué, nous avons dépensé en moyenne, depuis notre arrivée aux responsabilités, 83 millions €. Et vous dites que nous avons échoué dans le domaine des transports lorsque nous avons fait économiser aux contribuables corses et à la Corse 32 millions € par an ! Avec ce que vous avez dépensé pendant 7 ans, 7 fois 32 millions €, soit plus de 200 millions €, nous aurions pu acheter Cavallu cent fois ! ».



Une vision de la Corse

Il conclut sur ce qu’il pose comme le vrai enjeu : la vision de la Corse. Cavallu , « vous vous rappelez « l’île interdite aux Corses », l’île où les Corses n’avaient pas le droit de mettre les pieds » est plus qu’un symbole, c’est une combat politique : « Est ce qu’on veut que la Corse et les Corses soient partout chez eux en Corse grâce au droit, à la démocratie et au travail en commun ? Est-ce qu’on veut une Corse développée et qui réintègre Cavallu ? Où est-ce qu’on veut que ce qui s’est passé à Cavallu, pendant des décennies, devienne la règle partout en Corse ? ». Et d’expliciter : « Sur Leboncoin, j’ai vu un T2 à Lumiu de 60 m2 en vente au prix de 895 000 € ! Un T2 à Lumiu, 60 m2, 95 000 € ! Ce sont les prix pratiqués à Cavallu qu’on est en train de retrouver partout en Corse ! ». Et d’assumer : « Cela ne nous convient pas. Nous continuerons à nous battre contre cela, pour construire la société corse que nous voulons, celle qui nous a conduits à nous engager depuis des décennies, qui est fondamentalement une société de droit et de démocratie ».



N.M.