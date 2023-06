Cauro : l'auteur présumé du jet de cocktails Molotov interpellé

La gendarmerie rappelle qu'en "novembre 2022, une résidence principale de Cauro avait été visée par 4 cocktails Molotov lancés contre les murs et le toit de la maison et qu'ils avaient occasionné des dégâts qualifiés de "mineurs".

"Dans un contexte tendu par la recrudescence d'atteintes aux biens, le procureur de la République d'Ajaccio avait confié l’enquête à la brigade de recherches d'Ajaccio" souligne la gendarmerie qui signale que "les nombreuses investigations menées pour "tentative de destruction par moyen dangereux" ont permis d'identifier puis de localiser un jeune majeur originaire d'Ajaccio".



Interpellé mardi et placé en garde à vue par les enquêteurs il devra répondre, sous peu, à une convocation en justice.