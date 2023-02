Cauro : encore des véhicules de chantier incendiés

L'incendie qui a été combattu par les pompiers a endommagé les quatre véhicules.

Des tags, identiques à ceux retrouvés sur bien des maisons et édifices visés par les dernières actions nocturnes - GCC - ont été retrouvés sur place. De nouveaux auraient fait leur apparition à cette occasion comme GTY pour "gloria à tè Yvan".



Une enquête pour dégradations par incendie a été ouverte et le parquet national antiterroriste a été avisé indiquait à France 3 Corse Via Stella, en début de matinée, Nicolas Septe, le procureur de la République d'Ajaccio.