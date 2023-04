Cathy Cognetti-Turchini : « Aider les confréries, c’est sauver nos traditions et notre patrimoine »

Un équilibre à trouver

Pour le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, le souci est justement de « trouver un équilibre entre le soutien à une pratique sociale importante et une laïcité bienveillante, selon le mot de l’Evêque de Corse ». Un équilibre délicat « dans un pays où le principe de laïcité compte assez », et une île « où compte aussi notre histoire, notre culture, notre tradition puisque depuis des temps très anciens, la Corse est une terre chrétienne. Aujourd’hui y vivent des gens qui ont une autre religion ou qui n’ont pas de religion et qui doivent être traités comme les autres citoyens ». Ce point prudemment précisé, Gilles Simeoni s’empresse, lui aussi, d’affirmer le rôle des confréries dans un contexte de crise sociale : « Jour après jour, l’angoisse augmente. Cette grande angoisse de la situation des villages peut aussi expliquer la logique de révolte des jeunes. Les confréries sont quelque chose d’extrêmement important, et il me semble que même l’Eglise a compris aujourd’hui ce qu’elles peuvent représenter, non seulement pour l’Eglise elle-même, mais pour la société en recherche de spiritualité et de lien social. La présence des confréries en Corse est une vraie richesse ». Il revient sur ces « moments de partage et de miséricorde » lors de la Madunuccia à Aiacciu ou San Ghjisé à Bastia : « Nous avons eu la chance de partager du pain et du temps avec les confrères et avec le cardinal Mamberti, qui est l’un des plus proches collaborateurs du pape et qui a tenu à souligner combien sont importantes les confréries en Corse, et combien leur rôle, qu’il soit spirituel, religieux, mais aussi de solidarité sociale, est essentiel. Les confréries ont aussi un rôle important au niveau de la transmission de notre langue, de nos chants, de notre culture, du maintien des bâtiments, donc de notre patrimoine matériel et immatériel ». Partant du fait que le statut des confréries est « un statut de communauté laïque au sein de l’Eglise avec des droits civils, un livre, un statut d’association donné par la loi de 1901 », il estime que la Collectivité de Corse peut « aider sur la partie culturelle, patrimoniale et sociale des actions. Nous ne pouvons pas, à cause de la loi de 1905, avoir un fait religieux, et cela, nous devons le respecter. Donc, nous devons réfléchir au niveau politique sur la manière de trouver cet équilibre ». Et de conclure à son tour : « Bien sûr, les confréries sont extrêmement importantes ! Bien sûr, nous devons aider à les renforcer tout en continuant à respecter le principe de laïcité, mais le principe de laïcité, ce n’est pas de refuser la religion, c’est de permettre à chacun d’avoir une religion et de la vivre dans un monde libre et ouvert ».