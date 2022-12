Cath Pieroni ou la parodie "nustrale" des influenceuses

Depuis plus de dix ans, les réseaux sociaux ont pris une grande place dans notre quotidien. Partages de moments privés, familiaux, infos, publicités. Ce nouveau mode de communication numérique est désormais devenu incontournable avec la multiplication des plateformes.

Ces dernières années les vidéos circulent en grand nombre et un nouveau phénomène est apparu avec « les influenceurs » et avec eux, les parodies. Une des pionnières du genre est Celeste Barber, une comédienne australienne qui a tourné en dérision bon nombre de vidéos de mannequins et influenceuses en réimaginant les mises en scène en mode madame « tout le monde ».





En Corse aussi, île de la « macagna », une femme, mère de famille a séduit près de 43 000 followers sur instagram en proposant des vidéos parodiques quasi tous les jours. En effet, après une enfance à Nice, Cath Pieroni, originaire de Conca, titulaire d’une licence en communication et évènementiel revient en Corse à l’occasion d’un stage sur le Tour de France dans la région de Bonfacio. Il y retrouvera ses racines et y découvrira « un meilleur ami et l’amour de sa vie ». Un mariage avec Arnaud et une petite fille plus tard, c’est sur Porto-Vecchio qu’elle s’établira.



« Pendant le confinement, sur mon compte personnel instagram, j’ai commencé à poster des vidéos humoristiques en parodiant des vidéos que je consultais, explique la jeune femme. Tandis que je n’étais suivie que par un cercle familial et amical, j’ai vu le nombre de mes abonnés augmenter. » Ce qui était une occupation anodine a séduit un plus large public. Cath a donc continué à se mettre en scène, également avec son mari qui se prête volontiers au jeu parfois. En l’espace d’un an et demi son compte instagram atteint les 43 000 followers.

« Mes vidéos se veulent drôles mais demeurent toujours bienveillantes, je reçois régulièrement des messages de personnes que je parodie. Je n’ai jamais reçu d’insultes, ou de critiques, finalement les influenceurs ont beaucoup plus d’autodérision que l’on pourrait s’imaginer ».





Certaines de ses vidéos partagées sur d’autres plateformes comme Tik Tok ont même flirté avec les 13 millions de vues. Cette visibilité l’a faite connaître auprès de personnalités avec lesquelles elle a depuis développé des relations d’amitié. Mais impossible que Cath Pieroni ne fasse le « buzz » en dévoilant leurs noms. Malgré ses vidéos publiques, la jeune maman a des principes, elle respecte la vie privée avant tout et ne fait pas de placement de produit non plus.



Coté « vie réelle », elle est chargée de communication de profession, elle occupe un emploi salarié et développe une activité en tant que community manager avec notamment de la création de contenu et de la gestion de réseaux. « Certains de mes clients m’ont contacté justement grâce à mon compte instagram, précise Cath. J’ai une maitrise mais aussi éthique des réseaux, je pense que cela est apprécié. Je réponds dès que je peux à tous les messages des jeunes comme à ceux de retraités qui aiment mes vidéos. J’aime avant tout communiquer et partager».

Si la « Céleste Barber » corse met de la légèreté dans ses vidéos, elle a conscience des dangers des réseaux, élève sa fille de 4 ans avec prévention et n’hésite pas échanger avec ses plus jeunes abonnés sur le sujet.

Bref, malgré sa petite notoriété, notre influenceuse parodique « nustrale » ne fera pas de concession sur l’authenticité, la sécurité et la proximité.