Cateri : le conseil municipal renouvelle sa confiance à Dominique Andreani

C'est dans une ambiance décontractée mais dans le respect des mesures sanitaires que s'est déroulée ce samedi à 14h30, Casa Cumuna di Catari l'installation du maire et des adjoints.

Seule liste en présence "Campà a i Catari" conduite par le maire sortant Dominique Andreani a été élue lors du 1er tour, le 15 mats dernier.

C'est Marie-Claude Acquaviva, doyenne du conseil qui procédait à l'appel et c'est à main levée que Dominique Andreani était élu maire et Olivier Savelli et Antoine Torracinta élus respectivent premier et deuxième adjoints.

Les autres membres du conseil municipal sont Marine Colombani, Jean Gatti, Régine Heitzler, Catherine Peretti, Dominiquer-Antoine Savelli, Antoine Tomasini et Bruno Vincentelli..





Avant de prononcer quelques mots de remerciements, Dominique Andreani demandait à l'assemblée d'observer une minute de silence à la mémoire de l'ancien maire Gilbert Billon et son épouse Simone qui ont œuvré durant 30 ans, ensemble, pour le bien-être du village mais aussi pour les anciens conseillers municipaux décédés:

" C'est avec un mélange d'émotion, de fierté et d'humilité que que j'endosse pour la 4e fois l'écharpe de maire remise par la doyenne d'âge de notre conseil municipal Marie-Claude Acquaviva, concrétisant ainsi le mandat que les Cataracci m'ont confié. Sans cette confiance renouvelée, nous ne serions pas ici, rassemblés en ce moment et de plus dans des conditions spéciales.

Je voudrais donc remercier, et je le ferai plus tard lorsque les conditions le permettront, en votre nom et au mien, toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leurs suffrages.

L'équipe municipale que les Cataracci viennent d'élire a été très peu modifiée, comme cela a pu être constaté, et qui m'apparaît comme une preuve de solidité et de continuité dans l'action. Nous accueillons donc avec plaisir Régine Heitzler qui n'a pu être présente aujourd'hui pour raison de santé et Jean Gatti. Un grand merci à eux d'avoir accepté de nous rejoindre"

Dominique Andreani poursuivait en lançant un appel aux jeunes afin qu'ils commencent à intégrer l'idée qu'il auront la relève à assurer pour gérer la mairie plus tard.

Il saluait et remerciait ensuite Fanfan Gatti qui a siégé durant plusieurs mandats, sans ménager sa peine.

Enfin, il dévoilait les grandes lignes des actions que le conseil municipal aura pour mission de mener à bien durant cette mandature et autres projets prioritaires.