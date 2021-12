Casanova di Venacu : 3 blessés dans un accident de la route

La rédaction le Jeudi 23 Décembre 2021 à 19:16

Un accident de la circulation est survenu vers 17h30 ce jeudi 23 décembre à Casanova di Venacu. On déplore trois blessés : une femme de 57 ans et deux autres de 21 et 26 ans. Légèrement blessées ont été, néanmoins, toutes hospitalisées/