Casacumuna : face au confinement, une plateforme d'entraide en ligne lancée en Corse

MV le Jeudi 16 Avril 2020 à 21:25

Depuis quelques jours une plateforme en ligne, et entièrement gratuite, a été lancée en Corse. Ce service, qui met en relation ceux qui veulent aider et ceux qui ont besoin d’aide, est ouvert à tous les habitants, aux associations, à des acteurs privés ou publics qui ont besoin d'aide ou ont des services à proposer.

On peut y proposer ses services ou demander une aide matérielle, morale voire juste une présence pour limiter l'isolement des personnes seules.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements