Carte scolaire de Haute-Corse : 6 fermetures contre 7 ouvertures

C’est chaque année un sujet qui suscite beaucoup de passion. La carte scolaire du département de Haute-Corse pour la rentrée de septembre 2024 a été dévoilée ce jeudi, et ce sont six classes qui vont fermer. Il s’agit des écoles élémentaires de l’Île-Rousse, Sandreschi (Corte), Defendini (Bastia), Ghisonaccia et Campanari (Bastia), ainsi que de l’école maternelle de Santore (Calvi).



À l’inverse, l’Académie de Haute-Corse a décidé d’ouvrir sept écoles élémentaires comprenant les classes de Venzolasca, d’Arena à Vescovato et les sections bilingues de Penta di Casinca et de Prunelli di Fium'Orbu. Au niveau des maternelles il s’agira de Défendini, Prunelli di Fium'Orbu et Arena-Vescovato.

Cependant, la classe de l’école de Charpak à Bastia, qui était fermée, se retrouve désormais bloquée. Son sort sera déterminé prochainement. Elle rejoindra donc les classes de Ventiseri et de Travu.