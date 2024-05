« Carrozzu in Bastia » aux Jardins de l’Annonciade : un évènement festif et populaire

Gilles Secchi fait partie de ces Bastiais qui aiment leur ville, qui l’aiment dynamique, animée, festive. Le voici GO, Grand Organisateur, avec un autre passionné et spécialisé dans l’événementiel, Fred Sabiani. Et ce qu’ils nous proposent en ce 8 mai est, on l’espère, le 1er d’une longue série. « L’idée m’est venue en promenant ma fille sur la place Saint-Nicolas. Elle s’en donnait à cœur joie sur son kart à pédales» explique Gilles Secchi. « Le carrozzu existe depuis des années, au moins les années 50» complète Fred Sabiani. « Les gamins construisaient ces petits véhicules à pédales ou non avec des roues récupérées ici et là, des planches de bois ».

Si à Porto-Vecchio et Corte le Carrozzu est revenu à la mode depuis quelques années, ce sera une grande première à Bastia. « Une fois le lieu choisi, le jardin de l’Annonciade, et validé par la mairie, notre partenaire, tout comme la CdC, on s’est lancé dans l’organisation » poursuit G. Secchi. Une manifestation placée sous le signe de la fête, de la convivialité, de la macagna. Qui d’autre qu’Hubert Tempête pouvait alors en être le parrain !





Courses, jeux, concert...

Le programme est fort étoffé et débutera à 10 heures avec la présentation des véhicules. «Dès l’annonce de la course, nous avons reçu des dizaines de coups de fil et on a dû limiter le nombre de participants à 50 avec un cahier des charges très strict» souligne F. Sabiani. Ainsi ces « petits » engins (l’un d’eux mesure quand même 4 m de long !) ne doivent posséder aucune propulsion, mais avec obligation de disposer d’un système de freinage et d’une direction. Obligation faite aussi aux participants de se coiffer d’un casque. Pas de limite par contre de participants sur le « carrozzu ». Ils peuvent être pilotés seul, à deux ou à plusieurs.

« On a été stupéfiés par les constructions où l’on a voulu mettre en avant aussi le recyclage. On a des engins très surprenants de particuliers ou d’entreprises. On a vraiment été surpris de l’ingéniosité des gens», indique encore F. Sabiani. Pas de limite d’âge pour participer, les enfants devant produire toutefois une autorisation parentale. « Nous avons un gamin de 10 ans, inscrit par son grand-père qui lui a confectionné son carrozzu à l’ancienne »

Le parcours de 300 m sera chronométré par les professionnels de Sport Timer. «Il y aura des pousseurs au départ, pour donner l’élan aux concurrents », indique G. Secchi. Un parcours qui, pour corser la course, comportera chicanes et tremplin. Du spectacle et de belles rigolades en perspective.





Pas de compétitions sans prix ! «Tout le monde sera récompensé pour le fun avec des médailles et des tee-shirts», indique Gilles Secchi, «Le but n’est pas la récompense même si cela fait partie du jeu ». Des trophées seront ainsi décernés aux trois meilleurs chronos, aux trois plus beaux « Carrozzi » et à la plus belle gamelle. La sécurité a monopolisé une grosse partie du budget avec un poste médical et des vigiles. Un partenariat a aussi été noué avec les Chemins de fer Corse pour acheminer public et concurrents (la gare de Bastia est à une centaine de mètres du lieu de la manifestation). Ainsi les CFC vont mettre en place des circulations supplémentaires pour l’occasion desservant notamment les parkings relais de Furiani ou Casamozza. Pratique pour les concurrents qui viennent des 4 coins de l’Île.





Tout autour, de nombreuses animations, de 10 heures à 23h30, pour que la fête soit totale avec des structures gonflables de Family Parc, des stands de petite restauration et un concert en soirée avec le groupe Eppò et bien sûr quelques chansons du parrain ! Quant à la 2e édition, elle est déjà sur les… roues, prévue le jeudi 8 mai 2025.